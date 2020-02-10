Боксер розповів, як хотів покінчити з собою після поєдинку

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів про важку депресію, яка почалася після перемоги над Володимиром Кличко у 2015 році

Ф'юрі розповів, що хотів покінчити з собою.

"Якось вночі я прокинувся і подумав, що сьогодні покладу всьому цьому кінець. Після цього одягнувся і направив автомобіль у бік моста. Я хотів на дуже великій швидкості врізатися в нього. У мене просто не було ніяких мотивів, щоб продовжувати жити.

Але по дорозі до мосту я почув голос. Він казав, щоб я не робив цього. В іншому випадку я зруйную життя своєї родини цим вчинком. Тоді я розвернув автомобіль і подумав: "Добре, зараз або ніколи. Я повинен як можна швидше повернутися до нормального життя", - наводить слова Ф'юрі talkSPORT.

До речі, напередодні матчу реваншу між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі британський боксер продовжує давати різкі інтерв'ю. На цей раз він зробив випад на адресу Володимира Кличка.

«Я кращий боксер своєї епохи. Цей титул я забрав у Кличка. Ніхто не сперечається з приводу того, що він був сильним, але я забрав у нього це.

Поки ніхто мене не переможе, цей титул буде належати мені», – сказав Ф'юрі.

Матч реванш між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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