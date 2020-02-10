Тренер кубинця впевнений, що виходити на бій проти Ломаченко було дурістю

Наставник чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо Рінні Шілдс впевнений, що бій проти українця Василя Ломаченка був великою помилкою кубинського боксера

Він заявив, що боксувати з Ломаченко було божевільним рішенням.

«Боксувати з Ломаченко не було об'єктивним рішенням. Це було безглуздям. Безумством. Я про це говорив з ним ще тоді. Він казав: «Я знаю, знаю». Тоді він слухав всіх, крім себе. Гільєрмо ні при якому розкладі не повинен був виходити на той бій. Він занадто малий», - наводить слова тренера Boxing Scene.

Крім того, ми писали, що майбутній суперник українського боксера Василя Ломаченка Теофимо Лопес вважає, що основною його перевагою є вік.

Лопес заявив, що після семирічної кар'єри в боксі українцю пора покинути п'єдестал і поступитися його 22-річному американцеві.

В інтерв'ю Business Insider боксер зізнався, що дуже чекає свого становлення суперзіркою.

«Ось як ми дивимося на все це: я збираюся стати великою зіркою. Але єдина різниця полягає в тому, що якщо я зустрінуся з Ломаченко і поб'ю його, мій підйом на вершину буде більш швидким. Ломаченко незабаром піде, він вже сім років виступає у професійному боксі, намагаючись з усіх сил творити історію. Він знає, що його час закінчується.

Мені 22 роки, мене чекає довга кар'єра. Якщо я зіткнуся з Ломаченко і переможу, то це прискорить процес становлення суперзіркою. Я з нетерпінням чекаю на можливість шокувати світ і створити історію ще ефектніше, ніж в бою з Коммі», - заявив Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.