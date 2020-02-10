Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBC Гері Расселл-молодший після захисту поясу заявив, що хоче закрити поразку від Василя Ломаченка

«Я хочу реванш з Ломаченко. Він потрібен мені не для фанатів, він мені потрібен не для журналістів. Він потрібен мені для мене особисто. У мене занадто багато самолюбства, щоб залишити це питання незакритим. Я повинен повернути боржок», - слова американця призводить Boxing Scene.

Перший бій Расселл – Ломаченко відбувся в 2014 році. Тоді українець переміг.

З того моменту Расселл завоював пояс WBC і сумарно провів сім боїв, тоді як українець став чемпіоном ще в двох вагових категоріях і зараз знаходиться в кроці від звання абсолютного чемпіона.

Раніше ми писали, що колишній суперник чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка Гері Рассел зробив зухвалий випад на адресу українця.

Володар поясу WBC у напівлегкій вазі ніяк не може забути свою поразку у бою, який відбувся ще в 2014 році, і продовжує шукати причини своєї невдачі.

Американський боксер вважає, що якби напередодні бою з Василем Ломаченко він не скидав вагу, то легко б розправився з українцем.

«Я був занадто висушений перед боєм з Ломаченко. Якщо б у мене був той розум, що є зараз, то я б не скидав п'ять фунтів (більше двох кілограм ваги, а заплатив би їм штраф і знищив би його.

Але я скинув цей тягар і поступився роздільним рішенням суддів. В цьому бою був нокдаун, який рефері не відрахував», — Рассел заявив у коментарі YouTube-каналу Town Bizznizz sports and ent.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.