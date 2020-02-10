Бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченко.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Раніше ми писали, що володар поясу WBO International Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу», - передає слова боксера XSPORT.ua

Бій Ломаченко – Лопес не оголошено офіційно.

Крім того, американський тренер і наставник Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився з приводу бою Теофимо Лопеса і українського чемпіона Василя Ломаченка.

Тренер вважає, що американець не готовий битися з одним з найкращих боксерів світу.

«У Лопеса є реальна сила в руках і швидкість. Він скорочує дистанцію і може вдарити тебе раптовим видовищним ударом. Для нього працюють ці речі. Може Ломаченко знешкодити його? Я не думаю, що Лопес впорається, йому 22 роки. Давайте подивимося правді в очі. Якщо б ви були його батьком, поставили б ви свого сина на такий бій?", - розмірковує Атлас.

Крім того, наставник Гвоздика зазначив, що Ломаченко найкращий боєць в світі по частині техніки.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.