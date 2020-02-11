Деонтей Вайлдер поклав на канвас суперника 41 раз, не вдалося йому нокаутувати тільки Тайсона Ф'юрі і в першому бою з Бермейном Стіверном

Американець розповів в інтерв'ю TopRankBoxing, яким своїм нокаутом пишається найбільше. Найкращим Уайлдер вважає нокаут проти Артура Шпильки.

«Запам'ятався нокаут проти Шпильки. Він поляк, там в залі було багато поляків, вони співали пісні. Але тут - бум. Дитинко, спокійної ночі. Думав, я його вбив.

Це був руйнівний нокаут», - заявив Уайлдер.

Раніше ми писали, що промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хирн розповів, чому зараз складно організувати бій проти британця Деонтея Вайлдера.

Головна причина, яку називає Хирн – це зрослі фінансові апетити Вайлдера.

«Речі, про яких ми говорили два роки тому, сьогодні неактуальні. Тоді ми отримали майже Вайлдера за 15 чи 20 мільйонів. Тепер же він хоче 40, 50, 60, 70, 80 мільйонів. Такі гроші неможливо згенерувати. У той час ми не змогли укласти угоду, тому що ми робили пропозиції.

Якщо б тоді у нас був варіант з Саудівською Аравією - ми б зробили бій, але у нас не було цього варіанту. Так що ви виберете? Щоб я зробив цей бій або ж спробував провести його в Англії, щоб гарантовано зірвати його? Ей Джей ніколи не хотів боксувати за кордоном, але ми не могли знайти стоячого противника на Уемблі влітку минулого року. Так і з'явився бій з Міллером, який повинен був пройти на Madison Square Garden», - заявив Хирн порталу Boxingnews24.

Свій наступний бій Джошуа проведе, скоріше за все, з болгарином Кубратом Пулєвим в кінці весни. Уайлдер вже 22 лютого зіграє в реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Також ми писали, що Уайлдер принизив Ф'юрі перед реваншем: «подушки замість кулаків».

Раніше Politeka повідомляла, що Уайлдер ледь не звів рахунки з життям: "Лежав пістолет і...".