Екс-претендент на пояс чемпіона світу Сергій Дерев'янченко після бою з Геннадієм Головкіним зізнався, з ким тепер хоче побитися
Дерев'янченко також розповів, чи був поєдинок з Головкіним - боєм всього його життя.
"Думаю, попереду ще багато боїв. Але цей, мабуть, на даному етапі кар'єри, був один з головних боїв. Він був суперчемпіон. Ну і бій пройшов добре", - зазначив українець.
Крім того, боксер розповів, чи переміг він у цьому бою.
"Я вважаю, що не програв. Я не переглядав бій, не люблю цього робити. Я ще не готовий. Коли дивлюся бої, то дуже переживаю. Я навіть до кінця не переглянув бої з Джейкобсом і Кулкаем", - заявив Дерев'янченко.
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Боксер зізнався, що хотів би відбоксувати з кращими топами свого дивізіону .
"Гена – легенда, він хороший, сильний боксер. Я хотів би з ним, і з Альваресом відбоксувати, і з кращими топами свого дивізіону", - резюмував Сергій Дерев'янченко.
Раніше ми писали, що український середньоваговик Сергій Дерев'янченко у цьому році почне третю спробу завоювати чемпіонський пояс.
Як заявив інсайдер Майк Коппинджер з The Athletic, Дерев'янченко піднявся на 1-е місце в рейтингу WBC, а чемпіону Жермаллу Чарло, в цьому році належить захист титулу. Так що грунт для бою створений. Ще одним фактором проведення цього поєдинку є те, що обидва боксери перебувають на контракті в одній промоутерської компанії Premier Boxing Champions.
29-річний американський боксер провів на професійному рингу 30 боїв, здобувши перемоги у всіх, 22 з них нокаутом. В останньому своєму поєдинку, в грудні минулого року, він переміг Денніса Хогана технічним нокаутом в сьомому раунді.
Раніше Politeka повідомляла, що дев'ять українців потрапили в рейтинг найвидатніших боксерів всіх часів.
Також ми писали, що Дерев'янченко ошелешив видом через місяць після бою з Головкіним.
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