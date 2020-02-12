Український боксер Василь Ломаченко розкритикував закони України після відвідування суду у справі про вбивство Сергія Лащенка

Про це Ломаченко заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Пушкинская.net.

"До адвоката захисту і суддям у мене немає питань. У мене єдине питання до людей, які писали закони. Чому закон створили так, що адвокати можуть знаходити всілякі лазівки, через що ми не можемо вже кілька років закрити справу про вбивство однієї людини іншою людиною?" – зазначив українець.

Крім того, він розповів, що потрібно зробити для побудови чесного українського суспільства.

"Якщо ми хочемо жити в чесності і справедливості, нам, в першу чергу, потрібно створити такі закони, які захищали б наших людей. Не повинно бути так, що через лазівки людина може приїхати з іншої країни, порушити закон і піти без покарання", – додав боксер.

Крім того, бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.