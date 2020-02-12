Названа найбільша зарплата в ФК "Динамо"
Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на зарплатну відомість клубу за грудень 2019 року.
Головний тренер одержує майже 15 тисяч гривень.
Найбільша зарплата футболістів київського "Динамо" становить 21 тисячу гривень.
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Скільки офіційно отримує капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.
При цьому віце-капітан Віктор Циганков офіційно отримує близько 20 тисяч гривень, а головний тренер Олексій Михайличенко - майже 15 тисяч. Таку ж зарплату отримує легіонер "Динамо" Беньямін Вербич.
До речі, нападник київського Динамо Жерсон Родрігес найближчим часом покине клуб.
Трансфер повинен відбутися в найближчі дні. Ім'я потенційного покупця не повідомляється. Джерелам можна вірити, так як люксембурзька форвард не відправився на зимовий збір киян в Туреччину. За наявною інформацією Родрігес може повернутися в Японію.
Варто нагадати, що в Динамо Жерсон перебрався з японського клубу Джубило Івата. Трансфер обійшовся динамівцям в 2 мільйони євро. Закріпитися в складі киян форвард збірної Люксембургу не зумів. Він провів всього 12 матчів за Динамо, відзначившись 2 забитими голами. Для форварда – це скромний показник.