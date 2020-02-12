Хто заробляє більше за всіх?

Названа найбільша зарплата в ФК "Динамо"

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на зарплатну відомість клубу за грудень 2019 року.

Головний тренер одержує майже 15 тисяч гривень.

Найбільша зарплата футболістів київського "Динамо" становить 21 тисячу гривень.

Скільки офіційно отримує капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.

При цьому віце-капітан Віктор Циганков офіційно отримує близько 20 тисяч гривень, а головний тренер Олексій Михайличенко - майже 15 тисяч. Таку ж зарплату отримує легіонер "Динамо" Беньямін Вербич.

До речі, нападник київського Динамо Жерсон Родрігес найближчим часом покине клуб.

Трансфер повинен відбутися в найближчі дні. Ім'я потенційного покупця не повідомляється. Джерелам можна вірити, так як люксембурзька форвард не відправився на зимовий збір киян в Туреччину. За наявною інформацією Родрігес може повернутися в Японію.

Варто нагадати, що в Динамо Жерсон перебрався з японського клубу Джубило Івата. Трансфер обійшовся динамівцям в 2 мільйони євро. Закріпитися в складі киян форвард збірної Люксембургу не зумів. Він провів всього 12 матчів за Динамо, відзначившись 2 забитими голами. Для форварда – це скромний показник.