Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству спорту вивчити можливість проведення спільної Олімпіади з Україною

Про це повідомляє Sports.ru. Таке розпорядження з'явилося після зустрічі Лукашенка з Володимиром Зеленським у жовтні 2019-го року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про ідею проведення спільної Олімпіади з Білоруссю.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський запропонував вивчити можливості України, досвід Білорусі та інших країн, а також зазначив, що підготовка до таких масштабних подій займає 5-10 років.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може стати міністром спорту.

Також він розповів, кому належить така ідея.

"Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали. Теоретично спорт може бути виведено в окреме відомство. Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб жодне рішення не завадило цій підготовці", – сказав прем'єр.

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