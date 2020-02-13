Як виглядає тренувальний день Ф'юрі перед боєм з Вайлдером

Зовсім скоро відбудеться бій-реванш Деонтея Вайлдера з Тайсоном Ф'юрі

Боксери боротимуться за звання чемпіона WBC в суперважкій вазі, що належить «Бронзовому бомбардувальнику» і вакантний пояс журналу The Ring.

Перший поєдинок Вайлдера і Ф'юрі стався в грудні 2018 року. Тоді, після дванадцяти раундів судді нарахували нічию.

Напередодні реваншу з Вайлдером Ф'юрі змінив тренера. Британець відмовився від послуг Бена Девісона і найняв Шугара Хілла Стюарда. Щоб набрати потрібну форму «Королю циган» допомагає дієтолог Конора МакГрегора.

Раніше ми писали, що британський супертяж Тайсон Ф'юрі розповів про тактику, яку вибрав на реванш з Деонтеєм Вайлдером.

«Циганський король» має намір контролювати американця простим джебом.

«Я знаю, що Уайлдер не любить, коли йому в обличчя прилітає джеб. Мало хто бив його джебом, хіба ні? Я буду весь вечір викидати джеби прямо в обличчя. Я маю намір закидати Вайлдера джебами. Уайлдер буде благати мене вдарити його правою рукою. Деонтей взагалі мене не лякає. Він маленький, кволий хлопець, який намагається копіювати те, що роблю я. Уайлдер ніколи не стане тим, ким є я. Тим не менше я віддаю йому належне.

Я дам Деонтею Вайлдеру найбільший чек в його кар'єрі і втягну його у велику подію для світу боксу. Я дозволю Вайлдеру доторкнутися до цього, а потім видворю його звідти. Деонтей повинен дуже сильно подякувати мені за це», - цитує Ф'юрі Boxing247.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою.