Легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко розповів, що думає про бій-реванш Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера
«Або Уайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками.
Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він – відмінний хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутами в наш час, скільки у нього, ні, напевно, ні в кого. Включаючи мене.
Вірите ви в це чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім повинен був відбутися наш з Ф'юрі реванш.
Анонсирую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую», – сказав Кличко.
Нещодавно ми писали, що зовсім скоро відбудеться бій-реванш Деонтея Вайлдера з Тайсоном Ф'юрі.
Ф'юрі показав, як готується до бою.
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Перший поєдинок Вайлдера і Ф'юрі стався в грудні 2018 року. Тоді, після дванадцяти раундів судді нарахували нічию.
Напередодні реваншу з Вайлдером Ф'юрі змінив тренера. Британець відмовився від послуг Бена Девісона і найняв Шугара Хілла Стюарда. Щоб набрати потрібну форму «Королю циган» допомагає дієтолог Конора МакГрегора.
Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".
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