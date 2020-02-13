Чемпіон Європи з греко-римської боротьби Семен Новіков поділився емоціями після завоювання медалі вищої проби
Про це пише видання XSPORT.
«Емоції дуже позитивні. Я їхав на чемпіонат спочатку за золотом. Мій півфінал – це напевно найважча сутичка на цьому чемпіонаті Європи, хоча росіянин Комаров молодший за мене на два роки. Для мене опинитися на першій сходинці п'єдесталу, значить, що ти кращий і зробив все правильно у своїй підготовці. Адже тільки ставши першим, можна пробігти з прапором своєї країни і почути під час церемонії нагородження гімн України. Це непередавані відчуття», - заявив українець.
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Нагадаємо, харків'янин у фінальній сутичці декласував досвідченого угорця, неодноразового призера першостей світу і Європи Віктора Лоринця з рахунком 7:1.
Також Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23 з греко-римської боротьби.
Крім того, ми писали ще про одну перемогу українця. Нещодавно український боєць Муай-тай Анатолій Шпонарский переміг на турнірі в Таїланді чергового суперника. Зробив він це у витонченій манері. Суперник навіть не встигав реагувати на удари українця.
Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай.
Підпис до відео свідчить «Серія ударів Анатолія Шпонарского точно в ціль в бою проти суперника з Таїланду. П'ятий раунд поєдинку українець почав потужно і, в підсумку, переміг за очками». Шпонарский потужно працював ногами, і у суперника просто не було шансів схаменеться.
Муай-тай або Тайський бокс вважається одним з найжорсткіших видів контактних єдиноборств. Боєць, даного виду єдиноборств, працює не тільки кулаками або ступнями. На ближніх дистанціях йдуть у бій лікті і передпліччя, коліна і гомілки.
Як повідомляла Politeka, російського боксера ганебно нокаутували, відео: ледве протримався до другого раунду.
Також ми писали, що боєць зламав шию на змаганнях в Росії, страхітливі кадри: паралізувало руки і ноги.
Раніше Politeka повідомляла, що Гвоздик показав на відео свій руйнівний удар: готовий до реваншу з Бетербієвим.