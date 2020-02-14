Український боксер і колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю розповів, заради чого може повернутися на ринг

«Всі мене питають: «Коли ти повернешся? Ну коли ти повернешся?». Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не обличчя. Знову ж таки, у мене немає ніяких планів з приводу повернення. Мені є чим зайнятися у житті. Давайте подивимося, що буде далі», - передає слова Кличка xsport.ua.

Раніше ми писали, що легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко розповів, що думає про бій-реванш Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера.

«Або Уайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками.



Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він – відмінний хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутами в наш час, скільки у нього, ні, напевно, ні в кого. Включаючи мене.

Вірите ви в це чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім повинен був би відбутися наш з Ф'юрі реванш.



Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую», – сказав Кличко.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.