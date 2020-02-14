Екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не вражають нокаути Деонтея Вайлдера

Британський боксер вважає, що колишній лідер хевивейту Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець. Цитує Ф'юрі портал Sky Sports.

«Уайлдер не може бути самим грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко. Володимир мав нищівним нокаутуючим ударом, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важкий удар. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Уайлдер.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців на кшталт Кличко.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями на кшталт Володимира Кличка», - резюмував Уайлдер.

Раніше ми писали, що легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко розповів, що думає про бій-реванш Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера.



«Або Уайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками.



Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він – відмінний хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутами в наш час, скільки у нього, ні, напевно, ні в кого. Включаючи мене.



Вірите ви в це чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім повинен був відбутися наш з Ф'юрі реванш.



Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую», – сказав Кличко.

Нещодавно ми писали, що зовсім скоро відбудеться бій-реванш Деонтея Вайлдера з Тайсоном Ф'юрі.

Ф'юрі показав, як готується до бою.

Боксери боротимуться за звання чемпіона WBC в суперважкій вазі, що належить «Бронзовому бомбардувальнику» і вакантний пояс журналу The Ring.

Перший поєдинок Вайлдера і Ф'юрі був у грудні 2018 року. Тоді, після дванадцяти раундів судді нарахували нічию.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.