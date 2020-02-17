Український боксер Василь Ломаченко 17 лютого відзначає день народження - чемпіону сьогодні виповнилося 32 роки



Головні головні досягнення українця згадали в мережі.



Василь Ломаченко - найтитулованіший український боксер, і один з кращих боксерів в історії.

Ломаченко - дворазовий Олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років, дворазовий чемпіон світу 2009 і 2011 років, чемпіон Європи 2008 року, чемпіон світу серед юніорів 2006 року, чемпіон Європи серед кадетів 2004 року, багаторазовий чемпіон України. Володар Кубка Вела Баркера, заслужений майстер спорту України.

Свій перший титул чемпіона світу Ломаченко завоював у третьому бою на професійному рингу, повторивши рекорд тайського боксера Сенсака Муангсурина. Тоді українець переміг Гаррі Рассела-молодшого в напівлегкій вазі.

В 2018 році Василь Ломаченко встановив рекорд, завоювавши титул чемпіона світу в третій ваговій категорії за 12 поєдинків. Це швидше, ніж будь-який інший боксер. До цього швидше всіх чемпіоном у трьох дивізіонах ставав Оскар де ла Хойя (22 бою).

Ломаченко був визнаний кращим боксером незалежно від вагової категорії за версією авторитетного журналу The Ring (2018 - 2019). Також очолив список pound for pound за версією телеканалу ESPN.

10 квітня 2019 року Всесвітня боксерська організація WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона.

Раніше ми писали, що володар поясу WBO International Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу», - передає слова боксера XSPORT.ua

До речі, бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.