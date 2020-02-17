Відомий супертяж Евандер Холіфілд дав свій прогноз на реванш британця Тайсона Ф'юрі і чемпіона WBC Деонтея Вайлдера

Холіфілд заявив, що явного фаворита у нього в цьому бою немає.

«Я вважаю, що шанси 50/50. Уайлдер здатний відправити в нокаут будь-якого боксера. Що стосується Ф'юрі, то він дуже розумний хлопець.

Виграє той, хто зможе проявити себе з кращого боку і показати свій бокс. Кожен може придумати виправдання, але переможе той, хто його не шукає.

Уайлдер намагатися нокаутувати, адже він це вміє. Ф'юрі потрібно багато ударів, щоб вразити суперника. Йому буде складніше», - цитує боксера видання Metro.

Раніше ми писали, що британський супертяж Тайсон Ф'юрі розповів про тактику, яку вибрав на реванш з Деонтеєм Вайлдером.

«Циганський король» має намір контролювати американця простим джебом.

«Я знаю, що Уайлдер не любить, коли йому в обличчя прилітає джеб. Мало хто бив його джебом, хіба ні? Я буду весь вечір викидати джеби прямо в обличчя. Я маю намір закидати Вайлдера джебами. Уайлдер буде благати мене вдарити його правою рукою. Деонтей взагалі мене не лякає. Він маленький, кволий хлопець, який намагається копіювати те, що роблю я. Уайлдер ніколи не стане тим, ким є я. Тим не менше я віддаю йому належне.

Я дам Деонтею Вайлдеру найбільший чек в його кар'єрі і втягну його у велику подію для світу боксу. Я дозволю Вайлдеру доторкнутися до цього, а потім выдворю його звідти. Деонтей повинен дуже сильно подякувати мені за це», - цитує Ф'юрі Boxing247.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.