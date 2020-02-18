Непереможний чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер розповів, в якому раунді нокаутує Тайсона Ф'юрі

Бій-реванш відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що вирубить Вайлдера у другому раунді, і ось з'явилась відповідь.

"У нашому першому бою, завершився внічию, я хотів за всяку ціну дати глядачам нокаут. Я просто хотів завершити бій нокаутом. Я двічі відправив Ф'юрі на канвас, він піднявся, і це був спірний момент. Коли я нокаутую Ф'юрі, напевно отримаю визнання, яке заслужив багато років тому. Ти можеш не отримати цього, коли бажаєш, але подібні речі завжди приходять вчасно", - заявив Уайлдер.

22 лютого Уайлдер планує "відключити" Ф'юрі з сьомої по дев'яту хвилину бою.

"Просто не кліпайте очима, і крапка. Будьте дуже уважні в третьому раунді. Ф'юрі каже про другий раунд, але зберігайте пильність в третьому. Містер Ф'юрі дуже любить рестлінг. Я вважаю, що буду бити його, і після мого нокауту він опиниться за межами рингу", – пригрозив "Циганському королю" Деонтей Вайлдер

Раніше ми писали, що Тайсона Ф'юрі не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер вважає, що колишній лідер хэвивейта Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець. Цитує Ф'юрі портал Sky Sports.

«Уайлдер не може бути самим грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко. Володимир мав нищівним нокаутуючим ударом, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важким ударом. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Уайлдер.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців начебто Кличко.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Уайлдер.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою.