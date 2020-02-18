Чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес заробить рекордний для себе гонорар за бій проти володаря поясів за версією WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка
Про це повідомляє mixsport.pro. За даними джерела, за вихід на ринг Лопес заробить 2,5 мільйона доларів. Ломаченко заробить 4,5 мільйона доларів.
До речі, бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.
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На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.
Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченко.
Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.
30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.
Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.
Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.