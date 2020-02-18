Російський боксер Юрій Кашинський заявив, що українці Василь Ломаченко та Олександр Усик випереджають всіх за рівнем майстерності і боксерського інтелекту

На думку росіянина, наші співвітчизники на голову вище за інших боксерів в плані інтелекту.

"Усика, якщо взяти, то він просто фантомас. Але він представник моєї ваги. Ломаченко, може бути, ще більший фантомас. Вони два фантомаса, я їх забираю в сторону, тому що вони просто інші. На голову всіх вище – у плані мислення і всього іншого. Молодці хлопці. Можливо, їх рано чи пізно, грубо кажучи, "переваляють", тому що це бокс, але на даний момент вони просто інші", – заявив Кашинський в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

Раніше ми писали, що український боксер Алекандр Усик отримав травму напередодні бою проти британця Дерека Чісори.

За словами британського з-промоутера Едді Хірна, Усик травмував лівий лікоть.

Олександр Усик спростував цю інформацію, зазначивши, що жодних травм у нього немає.

"Я побачив фотографію, там де сказали, що бій скасовано або перенесено через травму. Друзі, все слава Богу - ніяких травм немає. Все чудово. Просто ті, хто переживає, щоб не переживали, а ті, хто радіють… далі продовжували радіти.

Все добре, у нас дуже велике-велике ТО. Тобто, 33 роки. Кожні 33 роки ми робимо велику техобслуговування з нашим лікарем", - розповів Усік.

Як повідомляла Politeka, Лопес отримає рекордний гонорар за бій проти Ломаченка.

Також Politeka писала, що Усик показав чемпіонську підготовку до бою з Чісорою, фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп раптово розніс Ломаченка, за "російський спецназ".