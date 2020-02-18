Боксер Неймар Паєминбурі з Таїланду опинився в нокауті під час поєдинку проти Соваратхана з Камбоджі
Поєдинок відбувся в Бангкоку 15 лютого. Відео було опубліковано на сторінці Beyond Kickboxing в соціальній мережі Twitter. Бій завершився у другому раунді трохи більш ніж за хвилину до його кінця.
Неймар опинився в скрутному становищі після серії ударів суперника. Соваратхан, відчувши перевагу, завдав тайцу удар ліктем в підборіддя, а потім правим боковим влучив точно в скроню опонента.
Паєминбурі звалився на канвас, втративши свідомість. Рефері також впав разом з бійцем і відразу ж зупинив поєдинок.
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«Теренс готовий провести бій з Конором в октагоні. Після цього вони можуть вийти на ринг. Я не хочу, щоб вони запідозрили нас в нечесній грі, і тому перший бій ми проведемо за правилами ММА. У Кроуфорда за плечима борцівські минуле. Це вам не який-небудь Мейвезер, який програв би у клітці. Теренс - борець світового рівня. Нехай Макгрегор прийме бій. Це буде гучна подія», - заявив Арум у інтерв'ю BoxingScene.
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