Боксер Неймар Паєминбурі з Таїланду опинився в нокауті під час поєдинку проти Соваратхана з Камбоджі

Поєдинок відбувся в Бангкоку 15 лютого. Відео було опубліковано на сторінці Beyond Kickboxing в соціальній мережі Twitter. Бій завершився у другому раунді трохи більш ніж за хвилину до його кінця.

Неймар опинився в скрутному становищі після серії ударів суперника. Соваратхан, відчувши перевагу, завдав тайцу удар ліктем в підборіддя, а потім правим боковим влучив точно в скроню опонента.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Паєминбурі звалився на канвас, втративши свідомість. Рефері також впав разом з бійцем і відразу ж зупинив поєдинок.

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«Теренс готовий провести бій з Конором в октагоні. Після цього вони можуть вийти на ринг. Я не хочу, щоб вони запідозрили нас в нечесній грі, і тому перший бій ми проведемо за правилами ММА. У Кроуфорда за плечима борцівські минуле. Це вам не який-небудь Мейвезер, який програв би у клітці. Теренс - борець світового рівня. Нехай Макгрегор прийме бій. Це буде гучна подія», - заявив Арум у інтерв'ю BoxingScene.

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