Флойд Мейвезер-молодший зізнався, що майже не готувався до бою з Конором Макгрегором

Наводить слова Флойда Мейвезера-молодшого BJPenn.

"Не особливо готувався до бою з Конором Макгрегором. Все, що робив, – присідав і віджимався, трохи побоксував і побив мішок. Мій тренувальний табір був у різних місцях. Пару днів тренувався в Лас-Вегасі, а потім не ходив в зал протягом тижня. Поставився до бою серйозно, але найбільше мені хотілося повеселитись. Хотів розважити публіку. Дав людям шоу, яке повинен був влаштувати", - говорить Мейвезер.

Крім того, боксер зазначив, що міг би винести Конора з рингу.

"Якщо б захотів винести Конора з рингу, міг би це зробити. Але якщо б я так вчинив, у нас не залишилося б натяку на продовження. Я був у формі, але не такий, як у поєдинку з Артуро Гатті або Дієго Корралесом. Перед боєм з Дієго я бігав в горах", - резюмував Мейвезер-молодший.

Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер готується відновити професійну кар'єру.

Напередодні легендарний боєць на своїй сторінці в Instagram зробив гучну заяву, повідомивши, що повернеться в ринг в 2020 році.

Як повідомляє TMZ Sports з посиланням на джерела в оточенні боксера, в наступному році 42-річний американець має намір провести два бої.

Суперниками Флойда Мейвезера в планованих поєдинках повинні стати боксер і зірка змішаних єдиноборств.

За інформацією джерела, найбільш вірогідним кандидатом для першого бою є чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо, з яким американець може організувати довгоочікуваний реванш після своєї перемоги у 2015 році.

У другому поєдинку Мейвезер хоче битися з бійцем UFC. Зараз розглядається кандидатура чемпіона промоушену в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Майбутні поєдинки американського боксера можуть відбутися в травні і вересні 2020 року.

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