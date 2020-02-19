Український боксер жорстким ударом нокаутував суперника
Під час першого етапу Кубку України з тайського боксу в Одесі один із спортсменів здобув ефектну перемогу яскравим нокаутом.
Суперник пропустив потужний прямий удар ногою в голову, впавши на канвас рингу.
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Раніше ми писали, що відомий російський боєць змішаних єдиноборств Олексій Єфремов зазнав принизливої поразки від болгарина Миколи Дипчикова.
Поєдинок у середній вазі відбувся в Росії в рамках турніру Absolute Championship Akhmat 97 і завершився достроково. Спочатку Єфремов діяв першим номером і був активним, але на 33-й секунді бою він пропустив ефектну контратаку від Дипчикова. Болгарин свого вже не упустив і добив росіянина. Рефері довелося зупинити поєдинок.
33-річний Єфремов раніше перемагав у 19 поєдинках. Ця поразка стала для нього вже дев'ятим.
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