WBC назвав удар Деонтея Вайлдера кращим нокаутом 2019 року

У листопаді від рук американця постраждав кубинець Луїс Ортіс. Бій завершився на 7-му раунді.

«Цим хлопцям треба працювати ідеально протягом 12 раундів, а мені потрібно бути чудовим тільки дві секунди», - заявив Вайлдер.

Раніше ми писали, що непереможний чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер розповів, в якому раунді нокаутує Тайсона Ф'юрі.

Бій-реванш відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що вирубить Вайлдера у другому раунді, і ось з'явилась відповідь.

"У нашому першому бою, завершився внічию, я хотів за всяку ціну дати глядачам нокаут. Я просто хотів завершити бій нокаутом. Я двічі відправив Ф'юрі на канвас, він піднявся, і це був спірний момент. Коли я нокаутую Ф'юрі, напевно отримаю визнання, яке заслужив багато років тому. Ти можеш не отримати цього, коли бажаєш, але подібні речі завжди приходять вчасно", - заявив Уайлдер.

22 лютого Уайлдер планує "відключити" Ф'юрі з сьомої по дев'яту хвилину бою.

"Просто не кліпайте очима, і крапка. Будьте дуже уважні в третьому раунді. Ф'юрі каже про другому раунді, але зберігайте пильність в третьому. Містер Ф'юрі дуже любить рестлінг. Я вважаю, що буду бити його, і після мого нокауту він опиниться за межами рингу", – пригрозив "Циганському королю" Деонтей Вайлдер

.Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.