Екс-чемпіон Тайсон Ф'юрі проведе реванш проти чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера

Бій відбудеться 22 лютого близько 07:00 за київським часом. В Україні бій Ф'юрі - Уайлдер покаже сервіс Megogo.

Поєдинок також буде транслюватися на супутникових телеканалах Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal + HD France.

Раніше ми писали, що чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер і британець Тайсон Ф'юрі побилися на фінальній прес-конференції напередодні бою-реваншу.

Уайлдер і Ф'юрі один навпроти одного і почали про щось емоційно говорити, після чого американець штовхнув британця.

До речі, відомий супертяж Евандер Холіфілд дав свій прогноз на реванш британця Тайсона Ф'юрі і чемпіона WBC Деонтея Вайлдера.

Холіфілд заявив, що явного фаворита у нього в цьому бою немає.

«Я вважаю, що шанси 50/50. Уайлдер здатний відправити в нокаут будь-якого боксера. Що стосується Ф'юрі, то він дуже розумний хлопець.

Виграє той, хто зможе проявити себе з кращого боку і показати свій бокс. Кожен може придумати виправдання, але переможе той, хто їх не шукає.

Уайлдер намагатися нокаутувати, адже він це вміє. Ф'юрі потрібно багато ударів, щоб вразити суперника. Йому буде складніше», - цитує боксера видання Metro.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.