Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулу в бою проти аргентинського боксера Ектора Едгардо Сармієнто

Поєдинок відбудеться в суботу 22 лютого.

Напередодні бою Берінчик провів традиційне відкрите тренування, де зустрівся з суперником, передає Klitschko Brothers'.

Крім того, в мережі з'явився промо-ролик бою Берінчик - Сармієнто.

Раніше ми писали, що володар поясу WBO International Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу», - передає слова боксера XSPORT.ua

Нагадаємо, раніше Берінчик виклав фото з Ломаченко, викликавши гнів в мережі.

Politeka повідомляла, що Берінчик висловився про бій Ломаченко-Лопес.

Також ми писали Берінчик вляпався у скандал слідом за Ломаченко, фото.