Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулу в бою проти аргентинського боксера Ектора Едгардо Сармієнто
Поєдинок відбудеться в суботу 22 лютого.
Напередодні бою Берінчик провів традиційне відкрите тренування, де зустрівся з суперником, передає Klitschko Brothers'.
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Крім того, в мережі з'явився промо-ролик бою Берінчик - Сармієнто.
Раніше ми писали, що володар поясу WBO International Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес.
«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу», - передає слова боксера XSPORT.ua
Нагадаємо, раніше Берінчик виклав фото з Ломаченко, викликавши гнів в мережі.
Politeka повідомляла, що Берінчик висловився про бій Ломаченко-Лопес.
Також ми писали Берінчик вляпався у скандал слідом за Ломаченко, фото.