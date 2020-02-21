Володимир Кличко назвав можливі наслідки реваншу в бою Уайлдер - Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку боксерів Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє IsSport.

"Я зустрічався в рингу з Ф'юрі і спарингував з Уайлдером. Мені добре відомо, на що здатні ці хлопці. Думаю, що є два результату: або Ф'юрі переможе за очками, або його нокаутують», – зазначив Кличко.

Також спортсмен вважає, що багато чого буде залежати від психології, а не від фізичної підготовки.

«Багато буде залежати від того, в якому психологічному стані боксери підійдуть до очної зустрічі. Тут важлива психологія, а не фізична форма", – впевнений Володимир Кличко.

Нагадаємо, що екс-чемпіон Тайсон Ф'юрі проведе реванш проти чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера. Бій відбудеться 22 лютого близько 07:00 за київським часом. В Україні бій Ф'юрі - Уайлдер покаже сервіс Megogo.

Поєдинок також буде транслюватися на супутникових телеканалах Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal + HD France.

Раніше ми писали, що чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер і британець Тайсон Ф'юрі побилися на фінальній прес-конференції напередодні бою-реваншу.

Уайлдер і Ф'юрі один навпроти одного і почали про щось емоційно говорити, після чого американець штовхнув британця.

До речі, відомий супертяж Евандер Холіфілд дав свій прогноз на реванш британця Тайсона Ф'юрі і чемпіона WBC Деонтея Вайлдера.

Холіфілд заявив, що явного фаворита у нього в цьому бою немає.

«Я вважаю, що шанси 50/50. Уайлдер здатний відправити в нокаут будь-якого боксера. Що стосується Ф'юрі, то він дуже розумний хлопець.

Також ми писали, що Уайлдер детально розповів, як знищить Ф'юрі.

"У нашому першому бою, завершився внічию, я хотів за всяку ціну дати глядачам нокаут. Я просто хотів завершити бій нокаутом. Я двічі відправив Ф'юрі на канвас, він піднявся, і це був спірний момент. Коли я нокаутую Ф'юрі, напевно отримаю визнання, яке заслужив багато років тому. Ти можеш не отримати цього, коли бажаєш, але подібні речі завжди приходять вчасно", - заявив Уайлдер.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.