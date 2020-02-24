В Лас-Вегасі в ніч з 22 на 23 лютого пройшов поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером

Про це повідомляє Politeka.

Британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника в 7 раунді і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Уайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хэвивейта Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

«Уайлдер не може бути грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко. Володимир мав нищівний нокаутуючий удар, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важкий удар. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Ф'юрі .

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців на кшталт Кличко.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Уайлдер.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою.