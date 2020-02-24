Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик здобув заслужену перемогу над аргентинцем Ектором Сармієнто

Протягом усього бою українець був лідером в рингу і кілька разів був близький до того, щоб відправити суперника в нокдаун.

Тим не менш, аргентинець вистояв, хоча і отримав серйозні пошкодження на обличчі. Перемогу 31-річний Берінчик здобув одноголосним рішенням суддів: 117−111, 117−112, 118−110.

Зазначимо, український боксер Денис Берінчик здобув тринадцяту перемогу на профі-рингу, здолавши аргентинця Ектора Сармієнто в Броварах. Берінчик вийшов на ринг в образі Халка і провів успішний захист свого титулу WBO International. Українець переміг супротивника за рішенням суддів за очками.

Традиційно Берінчик порадував фанатів яскравим виходом на ринг. На цей раз український боксер з'явився в образі Халка під хіт " AC/DC і по дорозі поламав кілька скляних перешкод. Берінчик домінував по ходу поєдинку і міг завершити його достроковою перемогою у восьмому раунді, але суперника врятував гонг.

Раніше ми писали, про те, що напередодні бою Берінчик провів традиційне відкрите тренування, де зустрівся з суперником.

Крім того, Денис Беринчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу».

Нагадаємо, раніше Берінчик виклав фото з Ломаченко, викликавши гнів в мережі.

Politeka повідомляла, що Берінчик висловився про бій Ломаченко-Лопес.

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