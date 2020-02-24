В Лас-Вегасі відбувся реванш британського супертяжа Тайсона Ф'юрі і американця Деонтея Вайлдера

«Циганський король» переміг «Бронзового бомбардувальника» технічним нокаутом у 7-му раунді.

Про це повідомляє Politeka.

З'явилося відео «двійки» Ф'юрі, після якої все стало зрозуміло.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Вайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хэвивейта Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

«Уайлдер не може бути самим грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко. Володимир мав нищівний нокаутуючий удар, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важкий удар. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Уайлдер.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців начебто Кличко.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Ф'юрі.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.