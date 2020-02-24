В Лас-Вегасі відбувся реванш британського супертяжа Тайсона Ф'юрі і американця Деонтея Вайлдера

 «Циганський король» переміг «Бронзового бомбардувальника» технічним нокаутом у 7-му раунді.

Про це повідомляє Politeka.

З'явилося відео «двійки» Ф'юрі, після якої все стало зрозуміло.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Вайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

ф'юрі - уайлдер

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хэвивейта Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець. 

«Уайлдер не може бути самим грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко. Володимир мав нищівний нокаутуючий удар, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важкий удар. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Уайлдер.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців начебто Кличко.

уайлдер

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Ф'юрі.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.

 