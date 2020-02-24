Що сказав Ф'юрі Вайлдеру відразу після перемоги в реванші?

Британець Тайсон Ф'юрі підтвердив, що на даний момент є лідером суперважкого дивізіону, яскраво нокаутувавши в реванші Деонтея Вайлдера

Після бою Ф'юрі підійшов до переможеного суперника і спробував утішити його після поразки, передає fightnews.info.

"Який боєць, який же ти боєць! Всі, кому ти потрапляв... Дозволь дещо тобі сказати. Цей перший раунд... Там був динаміт. Нехай Бог береже тебе і твою сім'ю", - сказав Ф'юрі, обнявши Вайлдера.

Також "Циганський король" подякував за надану можливість президенту WBC Маурісіо Сулеймана.

"Я просто хочу сказати спасибі за те, що ви вірили в мене. І за те, що дали можливість битися за цей цінний пояс. Він дуже-дуже мені дорогий. Я повісив пояс WBC Maya над усіма моїми титулами. Цей пояс я повішу на самому верху, він вислизав від мене протягом багатьох років. Спасибі, що двічі дали мені цей шанс. Нехай Бог береже вас і ваших рідних", - розсипався у словах подяки новоспечений чемпіон.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Вайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хевівейту Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців начебто Кличко.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Ф'юрі .

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.