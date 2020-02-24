Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко був присутній на вечорі боксу, де Денис Берінчик захищав пояс WBO International

Компанію Ломаченко у глядацькому залі склали його дорослі діти – син Анатолій та донька Вікторія, які одразу ж привернули увагу фотографів K2 Promotions Ukraine.

Фото - K2 Promotions Ukraine

До речі, Денис Берінчик після перемоги над аргентинцем Ектором Сармієнто зустрівся в роздягальні з Василем Ломаченком.

Берінчик звернувся до свого співвітчизника.

«Я стану першим номером і пред'явлю тобі, зрозумів?!». Після цього присутні засміялися, а боксери обнялися.

Берінчик мав на увазі те, що коли він буде першим номером рейтингу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), то зможе претендувати і домагатися бою проти чемпіона, яким є Василь.

Нагадаємо, що інтернаціональний чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик захистив титул, перемігши чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сармієнто одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, раніше Берінчик ефектно знищив суперника: як це було, відео перемоги.

Politeka повідомляла, що Берінчик провів традиційне відкрите тренування.

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