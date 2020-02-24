Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко був присутній на вечорі боксу, де Денис Берінчик захищав пояс WBO International
Компанію Ломаченко у глядацькому залі склали його дорослі діти – син Анатолій та донька Вікторія, які одразу ж привернули увагу фотографів K2 Promotions Ukraine.
Фото - K2 Promotions Ukraine
Грізна стихія лютує в Одесі, рух заблоковано: кадри НП
Бойовий корабель НАТО увірвався в Чорне море, у Путіна паніка: Ми зміцнюємо...
Російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітну білизну пишними формами: кадри тільки для дорослих
Українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важлива заява
До речі, Денис Берінчик після перемоги над аргентинцем Ектором Сармієнто зустрівся в роздягальні з Василем Ломаченком.
Берінчик звернувся до свого співвітчизника.
«Я стану першим номером і пред'явлю тобі, зрозумів?!». Після цього присутні засміялися, а боксери обнялися.
Берінчик мав на увазі те, що коли він буде першим номером рейтингу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), то зможе претендувати і домагатися бою проти чемпіона, яким є Василь.
Нагадаємо, що інтернаціональний чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик захистив титул, перемігши чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сармієнто одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, раніше Берінчик ефектно знищив суперника: як це було, відео перемоги.
Politeka повідомляла, що Берінчик провів традиційне відкрите тренування.
Також ми писали про найфеноменальніші виходи Берінчика в ринг, відео.