Данський півзахисник київського ФК "Динамо" Міккель Дуэлунд отримує в клубі величезні гроші
За інформацією данського видання B. T. місячна зарплата 22-річного футболіста складає близько 130-160 тисяч євро.
До речі, за 2019 рік датський гравець взяв участь у трьох матчу Прем'єр-ліги України, зігравши за київську команду в загальній складності 30 хвилин.
Раніше ми писали, що названа найбільша офіційна зарплата в ФК "Динамо".
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Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на зарплатну відомість клубу за грудень 2019 року.
Головний тренер одержує майже 15 тисяч. Найбільша зарплата футболістів київського "Динамо" становить 21 тисячу гривень.
Скільки офіційно отримує капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.
При цьому віце-капітан Віктор Циганков офіційно отримує близько 20 тисяч гривень, а головний тренер Олексій Михайличенко - майже 15 тисяч. Таку ж зарплату отримує легіонер "Динамо" Беньямін Вербич.