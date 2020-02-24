Данський півзахисник київського ФК "Динамо" Міккель Дуэлунд отримує в клубі величезні гроші

За інформацією данського видання B. T. місячна зарплата 22-річного футболіста складає близько 130-160 тисяч євро.

До речі, за 2019 рік датський гравець взяв участь у трьох матчу Прем'єр-ліги України, зігравши за київську команду в загальній складності 30 хвилин.

Раніше ми писали, що названа найбільша офіційна зарплата в ФК "Динамо".

Популярні новини зараз

Грізна стихія лютує в Одесі, рух заблоковано: кадри НП

Потужний вибух прогримів у Києві: перші подробиці і кадри з місця НП

Каменських забула про сором і показала "подружок" в одному мереживі: "Солодка цукерка"

Російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітну білизну пишними формами: кадри тільки для дорослих
Показати ще

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на зарплатну відомість клубу за грудень 2019 року.

Головний тренер одержує майже 15 тисяч. Найбільша зарплата футболістів київського "Динамо" становить 21 тисячу гривень.

шахтар, динамо

Скільки офіційно отримує капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук. 

При цьому віце-капітан Віктор Циганков офіційно отримує близько 20 тисяч гривень, а головний тренер Олексій Михайличенко - майже 15 тисяч. Таку ж зарплату отримує легіонер "Динамо" Беньямін Вербич. 