Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов отримав чергову перемогу у професійній кар'єрі

23-я перемога прийшла до українця на турнірі Bellator 239 в американському Такервілі, де Ярослав одноголосним рішенням суддів пройшов місцевого бійця Еда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

Амосов, якого часто називають "Український Хабіб" через відсутність поразок, протягом практично всього бою володів ініціативою.

Він постійно діставав суперника джебом, а також успішно проводив проходи в ноги Рута.

До речі, масова бійка сталася на турнірі зі змішаних єдиноборств під назвою «Колізей» в Москві.

На відео, знятому з октагона, видно глядачів, які б'ються один з одним. Деякі від сильних ударів падають на підлогу. Лунають крики і вимоги припинити бійку.

Подробиці про подію розповів Павло Муртазін, тренер в клубі бойових мистецтв «Витязь».

«Ще до початку масової бійки були всілякі провокації, суперечки з суддями в коридорах, пихания, штовхання, спортсмени не могли просто до клітки дійти. Все це було забезпечено глядачами, яких організатори постійно закликали до порядку, але вони ігнорували»

За його словами, до масової бійки привели саме такі провокації. У результаті бійки постраждали деякі спортсмени: одному розсікли голову, іншому зламали ніс, третьому — кисть. У когось з бійців вкрали телефон.

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