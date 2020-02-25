Непереможений британо-ірландський боксер Тайсон Ф'юрі може залишитися без 33 мільйонів доларів гонорару за бій проти Деонтея Вайлдера

Все через те, що в одному з моментів вирішив спробувати на смак кров свого суперника.

Про це повідомляє Politeka.

"Ходять чутки, що Спортивна комісія штату Невада притримує весь 33-мільйонний гонорар Ф'юрі за те, що він "злизував і пробував на смак" кров Вайлдера у поєдинку між ними", – написав промоутер Рік Мириджиан у себе в Twitter.

Нагадаємо, в Лас-Вегасі в ніч з 22 на 23 лютого пройшов поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером.

Британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника в 7 раунді і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Уайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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