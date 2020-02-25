Батько чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі не вважає, що його синові слід затримуватися в профибоксе

Про це Джон Ф'юрі заявив після того, як його син виграв реванш у Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі-старший зазначив, що Тайсон зробив у спорті вже достатньо, а значить прийшов час приділити час сім'ї.

«Я хочу, щоб мій син завершив кар'єру прямо зараз. Він вже достатньо зробив. Для нього це була важка битва. Вистачить. Хочу, щоб він негайно повісив рукавички на цвях. І я думаю, що він сам тримає це в розумі. Все одно більшого йому не досягти, він виграв всі титули в профібоксі», - заявив Ф'юрі-старший в інтерв'ю Daily Mirror.

Крім того, батько Тайсона Ф'юрі розповів, що його син вже пройшов своє головне бій.

«Він віддав боксу всього себе, і йому більше нічого доводити. Позаду 13 років у профі, а свою головну битву він вже виграв. Йому 32 роки, у нього молода сім'я, і його діти заслужили, щоб батько був поруч. Він зробив вже достатньо — ось моя думка», — уклав Джон.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Уайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хевівейту Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців на кшталт Кличко.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Ф'юрі.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.