Старший син нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду Кріш-молодший завів свій особистий Instagram-аккаунт

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram.

Перша публікація з'явилася на сторінці дев'ятирічного сина одного з кращих футболістів світу португальця Роналду менше доби тому. За 19 годин з моменту першої публікації у хлопчика з'явилося вже понад 700 тисяч підписників.

Як відомо, у зоряного батька Кріша 205 мільйонів фоловерів в популярній соцмережі – такими темпами син може наздогнати і знаменитого батька. Примітно, що Роналду-старший «лайкнув» дебютне відео хлопчика і продублював посилання на аккаунт сина у своїх сторіз. Сам же знаменитий хлопчина підписався на Джорджину Родрігес, яка є матір'ю наймолодшої дитини Кріштіану Роналду. З нею, до речі, хлопчина теж опублікував фото. На знімку фігуриста красуня в білому костюмі і Кріш-молодший в підлітковому «прикиді» прийшли на Міланський тиждень моди.

Також міні-Кріштіану підписався на тата, зрозуміло, бабусю Марію Долореш, на інсту «Ювентуса» та колишнього футболіста Мігеля Пайшау.

Нагадаємо, Кріштіану-молодший народився 17 червня 2010 року від сурогатної матері. У нього є молодші брати і сестри - близнюки Єва і Матео також від сурогатної матері, і Алана Мартіна – дитина Роналду від Джорджіни Родрігес.

Раніше іспанська модель Родрігес, нагадаємо, виклала відверте фото з червоної доріжки показу Dolce & Gabbana. Красуня вбралася в обтягуючу футболку та шкіряну спідницю. В руках вона тримала леопардову куртку. По обидві сторони від неї знаходилися чоловіки, які проводили Джорджину голодними поглядами.

Раніше дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про стосунки із зіркою футболу.

Наречена португальського форварда заявила, що вони дуже щасливі разом, а весілля входить в їх плани, але поки вони зайняті іншими справами.

Також Джорджина Родрігес розвіяла припущення, що вона вагітна, зазначивши, жартома, що просто любить поїсти.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував зізнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила зізнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».