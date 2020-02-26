Він порадив «Циганському королю» робити надалі все те ж саме

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей заявив, що був дуже вражений перемогою Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером

Він порадив «Циганському королю» робити надалі все те ж саме, що і перед реваншем.

«Я не знаю, що вплинуло на результат бою. Може, це додаткова вага, новий тренерський штаб або настрій на реванш. Але я впевнений, що Ф'юрі потрібно продовжувати те, що він робив перед реваншем з Уайлдером. Такий боксер нокаутував би навіть Володимира Кличка, повірте.

Це новий Тайсон Ф'юрі, якого ми ще не бачили. Якщо чесно, я навіть і не думав, що такі суперважкоатлети існують на нашій планеті. Я завжди знав, що Ф'юрі точно займає місце в трійці найсильніших боксерів цієї ваги», - передає слова чемпіона BoxingNews24.

У листопаді 2015 року Ф'юрі переміг Кличка, але зробив це одноголосним рішенням суддів.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Уайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хевівейту Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

«Уайлдер не може бути грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко. Володимир мав нищівний нокаутуючий удар, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важкий удар. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Ф'юрі.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців на кшталт Кличка.

"У Вайлдера нормальний боксерський інтелект. Але в цьому плані він не зрівняється з хлопцями кшталт Володимира Кличка», - резюмував Уайлдер.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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