20-річний нападник "Атлетико" Жоау Фелікса намагався приховати стосунки з юною Маргаридою Корсейро

Про те, що футболіст зустрічається з 16-річною школяркою стало відомо кілька років тому, пише Рoliteka.net. Зараз дівчині вже 18 років, вона є моделлю і акторкою, а також любить подорожувати.

Дівчина Жоау Фелікса, який у минулому році отримав приз кращого молодого футболіста світу, все життя вболіває за лісабонський "Спортинг", але її не збентежило те, що коханий грав за суперника команди "львів" - "Бенфіку".

Пара любить проводити час разом, незважаючи ні на що, в тому числі, гуляє по Мадриду і подорожує по світу. У грудні 2019 року красуня побувала з коханим на врученні премії "Globe Soccer Awards" в Дубаї. Це було їх перша спільна поява на публіці.

Маргарида живе в передмісті Лісабона, в містечку Сантарену, однак часто буває в Мадриді.

Як говорилося раніше, дівчина є акторкою. Сьогодні вона грає одну з головних ролей в португальському серіалі "Заручник".

Також Маргарида працювала в модельному агентстві, і вже набрала понад 400 тисяч підписників.

Нагадаємо, дружина колишнього "динамівця" Миколи Морозюка, Ірина, опублікувала пост, на якому, по всій видимості, весело проводила час.

На кадрах вона постала в довгому піджаку, надягнутому ніби на голе тіло. З-під наряду виглядали пишні груди Ірини.

Дівчина завернула рукави, виставивши напоказ усі свої тату на руках. В цей час на неї полетів м'ячик, який навіть вдарив по голові модель, але в останньої це викликало лише посмішку.

Раніше ми писали, що дружина футболіста сіла на коліна і розставила ноги. Волосся дівчина прибрала у високий хвіст і подивилася в камеру. Також на красуні - надіті навушники.

Ірина відкрила пухкі губи і подивилася в камеру з-під пишних вій.

Варто відзначити, що дружина екс-динамівця засвітила свої різні татуювання.

Нагадаємо також, що кохана футболіста позувала в рожевому боді на тонких бретельках.

Відвертий наряд обтягнув пишний бюст дівчини і підкреслив тонку талію.

Нагадаємо, що дружина футболіста присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, дружина футболіста показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

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