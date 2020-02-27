Вистачило всього одного раунду

Трирічний Дайті МакГабганн в Ірландії переміг олімпійського медаліста, боксера в найлегшій вазі Падді Бернса

У Дайті вроджений порок серця і він чекає на операцію.

Тому ця перемога йому була дуже потрібна.

Dominant display!



Three-year-old Daithi MacGabhann stole the show at the Ulster Elite Boxing with this first-round stoppage against Paddy Barnes. pic.twitter.com/L8TINxzCQZ — BBC Sport (@BBCSport) February 26, 2020

Раніше ми писали, що WBC назвав удар Деонтея Вайлдера кращим нокаутом 2019 року.

У листопаді від рук американця постраждав кубинець Луїс Ортіс. Бій завершився на 7-му раунді.

«Цим хлопцям треба працювати ідеально протягом 12 раундів, а мені потрібно бути чудовим тільки дві секунди», - заявив Уайлдер.

Крім того, ми повідомляли, що канадський супертяж Колін Сангстер здобув яскраву перемогу.

У поєдинку проти 33-річного американця Ендрю Кейс-Аллана, чия вага складає приблизно 186 кілограмів, Колін потрапив у нокдаун, але зміг "повернутися в лад" і кардинально змінити хід бою.

У другому раунді 42-річний Сангстер одним ударом "загасив" суперника.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.