Кенні Бейліс, рефері бою Вайлдер – Ф'юрі розповів, що у нього була думка, щоб зупинити поєдинок до того, як кут американця викинув рушник
«Вважаю, що зупинка була своєчасною, оскільки перед цим під час хвилинної перерви між раундами я підходив до Деонтея. Я подивився на нього і пояснив, що рефері зазвичай говорять бійцям: «Послухай, ти повинен щось мені показати». Боксери знають, що якщо вони нічого не демонструють на рингу, то я можу зробити свою роботу і зупинити бій", - зазначив рефері.
Крім того, Кенні Бейліс розповів, що коли він зупинив бій, Уайлдер не зрозумів, з якої причини.
"Деонтей – воїн. Коли я краєм ока побачив викинутий з його кута рушник і зупинив бій, він першим ділом запитав: «Навіщо ти зупинив поєдинок?». Але я пояснив йому, що це була справа рук його кута, хоча я і сам вже був близький до того, щоб дати відмашку", – заявив Бейліс.
Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей заявив, що був дуже вражений перемогою Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером.
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«Я не знаю, що вплинуло на результат бою. Може, це додатковий вага, новий тренерський штаб або настрій на реванш. Але я впевнений, що Ф'юрі потрібно продовжувати те, що він робив перед реваншем з Вайлдером. Такий боксер нокаутував би навіть Володимира Кличка, повірте.
Це новий Тайсон Ф'юрі, якого ми ще не бачили. Якщо чесно, я навіть і не думав, що такі суперважкоатлети існують на нашій планеті. Я завжди знав, що Ф'юрі точно займає місце в трійці найсильніших боксерів цієї ваги».
У листопаді 2015 року Ф'юрі переміг Кличка, але зробив це одноголосним рішенням суддів.
Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.
Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.