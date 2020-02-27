Кенні Бейліс, рефері бою Вайлдер – Ф'юрі розповів, що у нього була думка, щоб зупинити поєдинок до того, як кут американця викинув рушник



«Вважаю, що зупинка була своєчасною, оскільки перед цим під час хвилинної перерви між раундами я підходив до Деонтея. Я подивився на нього і пояснив, що рефері зазвичай говорять бійцям: «Послухай, ти повинен щось мені показати». Боксери знають, що якщо вони нічого не демонструють на рингу, то я можу зробити свою роботу і зупинити бій", - зазначив рефері.

Крім того, Кенні Бейліс розповів, що коли він зупинив бій, Уайлдер не зрозумів, з якої причини.



"Деонтей – воїн. Коли я краєм ока побачив викинутий з його кута рушник і зупинив бій, він першим ділом запитав: «Навіщо ти зупинив поєдинок?». Але я пояснив йому, що це була справа рук його кута, хоча я і сам вже був близький до того, щоб дати відмашку", – заявив Бейліс.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей заявив, що був дуже вражений перемогою Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером.

«Я не знаю, що вплинуло на результат бою. Може, це додатковий вага, новий тренерський штаб або настрій на реванш. Але я впевнений, що Ф'юрі потрібно продовжувати те, що він робив перед реваншем з Вайлдером. Такий боксер нокаутував би навіть Володимира Кличка, повірте.

Це новий Тайсон Ф'юрі, якого ми ще не бачили. Якщо чесно, я навіть і не думав, що такі суперважкоатлети існують на нашій планеті. Я завжди знав, що Ф'юрі точно займає місце в трійці найсильніших боксерів цієї ваги».

У листопаді 2015 року Ф'юрі переміг Кличка, але зробив це одноголосним рішенням суддів.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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