Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і американець Деонтей Вайлдер проведуть третій бій

Поєдинок Ф'юрі - Уайлдер може пройти у другій половині липня в Лас-Вегасі, США, передає isport.ua.

Реванш повинен відбутися до кінця липня в США. Швидше за все, бій Ф'юрі - Уайлдер пройде 18 або 25 липня.

Також ми писали, що Кенні Бейліс, рефері бою Вайлдер– Ф'юрі 2, розповів, що у нього була думка, щоб зупинити поєдинок до того, як кут американця викинув рушник.

«Вважаю, що зупинка була своєчасною, оскільки перед цим під час хвилинної перерви між раундами я підходив до Деонтея. Я подивився на нього і пояснив, що рефері зазвичай говорять бійцям: «Послухай, ти повинен щось мені показати». Боксери знають, що якщо вони нічого не демонструють на рингу, то я можу зробити свою роботу і зупинити бій", - зазначив рефері.

Крім того, Кенні Бейліс розповів, що коли він зупинив бій, Уайлдер не зрозумів, з якої причини.



"Деонтей – воїн. Коли я краєм ока побачив викинуте з його кута рушник і зупинив бій, він першим ділом запитав: «Навіщо ти зупинив поєдинок?». Але я пояснив йому, що це була справа рук його кута, хоча я і сам вже був близький до того, щоб дати відмашку", – заявив Бейліс.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Вайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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