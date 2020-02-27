Президент України Володимир Зеленський розповів, коли боксер Олександр Усик проведе бій в Криму

Про це він повідомив на відкритті форуму "Age Of Crimea Forum 2020".

За словами президента, кримчани чекають, коли повернуться до складу України і важливо, щоб наша країна про них не забула.

"Повернення Криму - це не тільки наша мрія, ця віра в справедливість на землі", - сказав Зеленський.

Крім того, президент вірить, що настане той день, коли наш чемпіон Олександр Усик проведе свій бій в Судаку.

"Ми знаємо, що цей день обов'язково настане, я в це вірю і наш чемпіон Олександр Усик проведе бій в Судаку, Джамала дасть концерт в Коктебелі, Олег Сенцов представить новий фільм в Ялті", - підсумував Зеленський.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик відправився на батьківщину в Сімферополь.

Українець перетнув кордон окупованого острова на автомобілі.

У своєму Instagram Усик він розмістив коротке відео, де він їздить по вулицях міста. У підписі до відео він заявив "Сімферополь. Україна".

До речі, свій поки останній бій Усик провів в трусах з написом "Сімферополь" і "Україна".

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.