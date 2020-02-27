Тайсон Ф'юрі буде явним фаворитом у третьому бою з Деонтеєм Вайлдером

Букмекери відзначають, що перемога в другому бою зробила Ф'юрі фаворитом у повторному поєдинку з "Бронзовим бомбардувальником" і з іншими топ-боксерами дивізіону.

Зараз шанси на перемогу Ф'юрі в третьому бою з Вайлдером становлять 1,36 проти 3,75 американця.

У разі поєдинку Ф'юрі з Ентоні Джошуа коефіцієнт на Тайсона становить 1,5 проти 2,75 на Ентоні.

До речі, на думку аналітиків, великі шанси на перемогу над Тайсоном Ф'юрі є у Олександра Усика (коефіцієнт на перемогу українця - 2,62).

Раніше ми писали, що чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і американець Деонтей Вайлдер проведуть третій бій.

Поєдинок Ф'юрі - Уайлдер може пройти у другій половині липня в Лас-Вегасі, США.

Реванш повинен відбутися до кінця липня в США. Швидше за все, бій Ф'юрі - Уайлдер пройде 18 або 25 липня.

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