Непереможений український боксер-професіоналів Олександр Усик розмістив на своїй сторінці незвичайне фото

На ньому, українець зображений зі своїми колегами - боксером Василем Ломаченком та борцем Жаном Беленюком.

Але фото цікаве не лише знаменитими боксерами, а й тим, що на ньому Усик був у кумедних окулярах і в смугастій сорочці.

Фолловери почали жартувати над новим образом українського "богатиря". Деяким образ боксера нагадав стиль ботаніка: "Саня...що за прикид,ботаніка)))", "Самий сильний ботанік в світі💪😉", " Стиль не проп'єш, Сань))".

"Якщо б ви побачили, що Усик виглядає таким чином, ви, ймовірно, ніколи б не здогадалися, що він зможе вибити вам мізки за 5 секунд", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що британець Дерек Чісора заявив, що не впевнений у тому, що Олександр Усик готовий до двобою з ним

Але за словами Чісори, це буде хороший бій.

"Я не знаю, чи готовий Усик до мене. Він хороший боксер, великий хлопець. Це буде хороший поєдинок. Він може перебоксувати мене", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".

"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули.

Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену".

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.