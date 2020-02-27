Непереможений український боксер-професіоналів Олександр Усик розмістив на своїй сторінці незвичайне фото
На ньому, українець зображений зі своїми колегами - боксером Василем Ломаченком та борцем Жаном Беленюком.
Але фото цікаве не лише знаменитими боксерами, а й тим, що на ньому Усик був у кумедних окулярах і в смугастій сорочці.
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Фолловери почали жартувати над новим образом українського "богатиря". Деяким образ боксера нагадав стиль ботаніка: "Саня...що за прикид,ботаніка)))", "Самий сильний ботанік в світі💪😉", " Стиль не проп'єш, Сань))".
"Якщо б ви побачили, що Усик виглядає таким чином, ви, ймовірно, ніколи б не здогадалися, що він зможе вибити вам мізки за 5 секунд", - написав один з користувачів мережі.
Раніше ми писали, що британець Дерек Чісора заявив, що не впевнений у тому, що Олександр Усик готовий до двобою з ним
Але за словами Чісори, це буде хороший бій.
"Я не знаю, чи готовий Усик до мене. Він хороший боксер, великий хлопець. Це буде хороший поєдинок. Він може перебоксувати мене", - сказав Чісора.
Нагадаємо, що Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".
"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули.
Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену".
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.