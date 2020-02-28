Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія назвав Василя Ломаченка фаворитом бою проти Теофімо Лопеса

"Ломаченко не кращий в своїй нинішній вазі. Він набагато краще, коли б'ється нижче. Але з його навичками навіть у легкому дивізіоні у нього виходить домінувати. Він перемагає хлопців, які більше, фізично сильніше. Це багато про що говорить", - заявив Гарсія.

Також екс-чемпіон зазначив, що Теофимо складний суперник, і є велика ймовірність того, що він зможе потрясти Ломаченка.

"Я думаю, що у них вийде дуже непростий бій. Теофимо – складний суперник. Але Ломаченко – фаворит. Його боксерські навички ставлять його вище будь-якого іншого. Але він поступається Лопесу в розмірах і це буде перевага Теофимо. Лопес може потрясти Ломаченка, він дуже сильний", - резюмував колишній чемпіон світу Майки Гарсія.

До речі, свій наступний поєдинок Гарсія проведе вранці 1 березня. Пряма трансляція бою Гарсія – Варгас буде на телеканалі XSPORT. Початок – о 06:00.

Раніше ми писали, що бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченком.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.