Український боксер Олександр Усік проведе наступний бій 23 травня проти досвідченого британця Дерека Чісори
Про це в Twitter заявив інсайдер Майк Коппинджер з посиланням на промоутера Усика Едді Хірна.
За його словами, бій вже затверджено.
Поєдинок пройде на арені "O2" в Лондоні. Вечір боксу буде транслюватися стрімінговим сервісом DAZN і Sky Sports. Бій Усик - Чісора повинен був відбутися ще в березні, але був відкладений, оскільки український боксер проходив процес реабілітації у зв'язку з пошкодженням ліктя.
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Раніше ми писали про те, що британець Дерек Чісора заявив, що не впевнений у тому, що Олександр Усик готовий до поєдинку з ним.
Але за словами Чісори, це буде хороший бій.
"Я не знаю, чи готовий Усик до мене. Він хороший боксер, великий хлопець. Це буде хороший поєдинок. Він може перебоксувати мене", - сказав Чісора.
Нагадаємо, що Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".
"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули. Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену", – наводить слова промоутера Едді Хірна Sky Sports.
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