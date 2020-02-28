Чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий битися з Ентоні Джошуа

Команда Ф'юрі навіть готова заплатити Деонтею Вайлдеру, щоб відкласти реванш.

"Я віддаю перевагу відразу ж вийти на Джошуа, але є пункт про реванш у контракті з Уайлдером. Він повинен бути дотриманий, якщо тільки ми не домовимося, щоб Уайлдер почекав. Ми готові заплатити Вайлдеру, щоб відкласти реванш. Але це його вибір. Це була б вигідна пропозицію для нього", - заявив промоутер британського чемпіона Френк Уоррен.

Крім того, промоутер зазначив, що Ф'юрі зломить Вайлдера.

"Я говорив з його менеджером. Деонтей переконаний, що може нокаутувати Тайсона. Я в це не вірю. Я ще перед другим поєдинком вважав, що Ф'юрі зломить Вайлдера. Якщо Деонтей буде наполягати на реванші, ми займемося його організацією. Я хочу влаштувати поєдинок з Джошуа до кінця року. Так ми гарантуємо, що Ентоні не програє комусь іншому", - резюмував Френк Уоррен.

До речі, якщо Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа домовляться про поєдинок - вони зароблять величезні гроші.

Сумарний гонорар учасників складе £ 77 млн – це приблизно € 92,4 млн.

До речі, Ф'юрі, 22 лютого, відібрав чемпіонський пояс WBC у американця Деонтея Вайлдера. Що стосується Джошуа, то він раніше повернув собі пояс WBA, IBF, WBO і IBO, перемігши американця мексиканського походження Енді Руїса в матчі-реванші. Таким чином, переможець бою Ф'юрі – Джошуа отримає право називатися абсолютним чемпіоном світу.

На рахунку 31-річного Ф'юрі 30 перемог і одна нічия в професійному боксі. У 30-річного Джошуа 23 перемоги і одна поразка.

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