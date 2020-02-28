Український важковаговик Олександр Усик розповів, як він почав займатися спортом
Олександр пояснив, чому в дитинстві вибрав саме бокс.
«Бокс був безкоштовним. У нас була звичайна робоча сім'я і в 2002 році заплатити навіть 60 гривень за місяць тренувань у батьків не було. В якийсь момент я сам зрозумів, що немає грошей на інший спорт. Я пішов на бокс, мені дали шорти, сам зібрав трохи грошей, купив шолом, перші рукавички з кінського волосу мені видали за перемогу на змаганнях», - розповів український суперважкоатлет.
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Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик проведе наступний бій 23 травня проти досвідченого британця Дерека Чісори.
Про це в Twitter заявив інсайдер Майк Коппіджер з посиланням на промоутера Усика Едді Хірна.
За його словами, бій вже затверджено.
Поєдинок пройде на арені "O2" в Лондоні. Вечір боксу буде транслюватися стрімінговим сервісом DAZN і Sky Sports. Бій Усик - Чісора повинен був відбутися ще в березні, але був відкладений, оскільки український боксер проходив процес реабілітації у зв'язку з пошкодженням ліктя.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.