Український важковаговик Олександр Усик розповів, як він почав займатися спортом

Олександр пояснив, чому в дитинстві вибрав саме бокс.

«Бокс був безкоштовним. У нас була звичайна робоча сім'я і в 2002 році заплатити навіть 60 гривень за місяць тренувань у батьків не було. В якийсь момент я сам зрозумів, що немає грошей на інший спорт. Я пішов на бокс, мені дали шорти, сам зібрав трохи грошей, купив шолом, перші рукавички з кінського волосу мені видали за перемогу на змаганнях», - розповів український суперважкоатлет.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик проведе наступний бій 23 травня проти досвідченого британця Дерека Чісори.

Про це в Twitter заявив інсайдер Майк Коппіджер з посиланням на промоутера Усика Едді Хірна.

За його словами, бій вже затверджено.

Поєдинок пройде на арені "O2" в Лондоні. Вечір боксу буде транслюватися стрімінговим сервісом DAZN і Sky Sports. Бій Усик - Чісора повинен був відбутися ще в березні, але був відкладений, оскільки український боксер проходив процес реабілітації у зв'язку з пошкодженням ліктя.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.