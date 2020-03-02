Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майки Гарсія здобув перемогу, перемігши екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях Джессі Варгаса

В ніч з 29 лютого на 1 березня у Фріско, США, відбувся вечір боксу.

Головною подією став бій за вакантний титул WBC Diamond в напівсередній вазі між чемпіоном світу у чотирьох дивізіонах Майки Гарсією та ще одним американцем Джессі Варгасом.

Гарсія очікувано протягом бою виглядав краще, але дострокову перемогу здобути не зміг. Майки здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: на двох картках був рахунок 116-111, ще на одній 114-113.

Пропонуємо згадати, як це було.

Крім того, в мережі з'явилася нарізка кращих моментів поєдинку.

Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майки Гарсія назвав Василя Ломаченка фаворитом бою проти Теофимо Лопеса.

"Ломаченко не кращий в своєму нинішньому вазі. Він набагато краще, коли б'ється нижче. Але з його навичками навіть у легкому дивізіоні у нього виходить домінувати. Він перемагає хлопців, які більше, фізично сильніше. Це багато про що говорить", - заявив Гарсія.

Також екс-чемпіон зазначив, що Теофимо складний суперник, і є велика ймовірність того, що він зможе потрясти Ломаченко.

"Я думаю, що у них вийде дуже непростий бій. Теофимо – складний суперник. Але Ломаченко – фаворит. Його боксерські навички ставлять його вище будь-якого іншого. Але він поступається Лопесу в розмірах і це буде перевага Теофимо. Лопес може потрясти Ломаченко, він дуже сильний", - резюмував колишній чемпіон світу Майки Гарсія.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.