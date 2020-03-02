Майбутній суперник Василя Ломаченка Теофимо Лопес зізнався, що зробив велику грошову ставку на бій Вайлдер - Ф'юрі

Про це він повідомив у себе на сторінці в Instagram.

«Хлопці, привіт! Ви знаєте, хто це. Я - Теофимо Лопес, чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі. Я просто хотів всім сказати, що мій прогноз на бій - це перемога Тайсона Ф'юрі технічним нокаутом. І так, я буду ставити на цей результат. Я вірю в те, що це відбудеться в пізніх раундах.

Вони говорили, що я божевільний, вони говорили, що я ідіот. Ну що ж, цей ідіот правильно передбачив результат бою і заробив пару тисяч доларів. Це ви ні хріна не розумієте в боксі», - заявив Лопес.

Раніше писали, що суперник українського боксера Василя Ломаченка Теофимо Лопес вважає, що основною його перевагою є вік.

Лопес заявив, що після семирічної кар'єри в боксі українцю пора покинути п'єдестал і поступитися 22-річному американцеві.

В інтерв'ю боксер зізнався, що дуже чекає свого становлення суперзіркою.

«Ось як ми дивимося на все це: я збираюся стати великою зіркою. Але єдина різниця полягає в тому, що якщо я зустрінуся з Ломаченком і поб'ю його, мій підйом на вершину буде більш швидким. Лома незабаром піде, він вже сім років виступає у професійному боксі, намагаючись з усіх сил творити історію. Він знає, що його час закінчується.

Мені 22 роки, мене чекає довга кар'єра. Якщо я зіткнуся з Ломаченком і переможу, то це прискорить процес становлення суперзіркою. Я з нетерпінням чекаю на можливість шокувати світ і створити історію ще ефектніше, ніж в бою з Коммі», - заявив Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.